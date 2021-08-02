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02.08.2021  20:54   

По улице Куликовской в Харькове три дня нельзя будет проехать

Движение транспорта по улице в центре Харькова будет запрещено с 8:00 до 20:00 3, 5 и 6 августа.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, движение транспорта по Куликовской улице, на участке между спуском Куликовского и домом №34 по Куликовской, будет запрещено с 8:00 до 20:00 3, 5 и 6 августа.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ в районе дома №32 по ул. Куликовской.
 
В связи с этим, объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Дарвина, спуску Куликовскому и другим прилегающим улицам.
 
Наопним, как ранее мы сообщали как будут ходить во вторник и среду 23-й и 26-й трамваи.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, куликовская
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