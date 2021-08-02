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02.08.2021  20:29   

Во вторник и среду в Харькове 23-й и 26-й трамваи изменят маршрут: как они будут ходить

Изменения по движению трамваев в Харькове будут действовать с 10:00 до 15:00 3 и 4 августа 2021 года.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, во вторник и среду два трамвая - 23-й и 26-й с утра пойдут по другому маршруту.
 
Изменения связаны с запрещением движения трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке между улицей Героев Труда и Салтовским шоссе с 10:00 до 15:00 3 августа 2021 года.
 
По информации Департамента инфраструктуры, запрет связан с работами по ремонту и регулированию контактной сети трамвая по проспекту Тракторостроителей.
 
Ввиду этого, трамваи пойдут следующим маршрутом:
 
- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
 
- трамвай №26: парк им. Горького - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Веринская - Семиградський въезд - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Юго-Восточный»;
 
- в обратном направлении: по своему маршруту.
 
Кроме того, с 10:00 до 15:00 4 августа движение трамваев будет запрещено по проспекту Тракторостроителей, на участке между Салтовским шоссе и улицей Героев Труда.
 
Движение трамвайных маршрутов будет организовано следующим образом:
 
- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
 
- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - Семиградський въезд - ул. Веринская - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - Парк им. Горького;
 
- в обратном направлении: по своему маршруту.
Тэги:  движение, маршрут, харьков, трамвай 23, трамвай 26, запрет
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