02.08.2021 20:29

Во вторник и среду в Харькове 23-й и 26-й трамваи изменят маршрут: как они будут ходить

Изменения по движению трамваев в Харькове будут действовать с 10:00 до 15:00 3 и 4 августа 2021 года.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, во вторник и среду два трамвая - 23-й и 26-й с утра пойдут по другому маршруту.

Изменения связаны с запрещением движения трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке между улицей Героев Труда и Салтовским шоссе с 10:00 до 15:00 3 августа 2021 года.

По информации Департамента инфраструктуры, запрет связан с работами по ремонту и регулированию контактной сети трамвая по проспекту Тракторостроителей.

Ввиду этого, трамваи пойдут следующим маршрутом:

- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

- трамвай №26: парк им. Горького - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Веринская - Семиградський въезд - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Юго-Восточный»;

- в обратном направлении: по своему маршруту.

Кроме того, с 10:00 до 15:00 4 августа движение трамваев будет запрещено по проспекту Тракторостроителей, на участке между Салтовским шоссе и улицей Героев Труда.

Движение трамвайных маршрутов будет организовано следующим образом:

- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - Семиградський въезд - ул. Веринская - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - Парк им. Горького;

- в обратном направлении: по своему маршруту.