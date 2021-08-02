Помогите найти: в Харькове пропала женщина с Северной Салтовки (фото)

В Харькове разыскивается 34-летняя Анна Воробьева.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове разыскивается Анна Воробьева, ушедшая из дома по улице Натальи Ужвий на Северной Салтовке в 4:30 утра 2 августа 2021 года и еще не вернуваяся домой
Прметы: оклоо 170 см., худощавая, глаза серые, волосы русые.
Была одета в серое платье до колен (как на фото), при себе имела маленький коричневый рюкзачек.
Особые приметы - сыпь на руках и плечах.
При наличии информации звоните 068 777 0 112 или 102.
Напомним, что ранее мы писали о поиске родственников пожилого мужчины, страдающего расстройством памяти и доставленного в больницу.
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Сегодня казаться в плену своих желаний и чувств будет гораздо легче обычного. Завести новое хобби, новых друзей, врагов или даже новый роман очень даже возможно.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
В народном представлении Илья – святой грозный, суровый, карающий, но в то же время щедрый. Он велик распорядитель страшных сил природы. В его подчинении дожди, гром, молнии.
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