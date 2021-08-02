02.08.2021 20:41

Помогите найти: в Харькове пропала женщина с Северной Салтовки (фото)

В Харькове разыскивается 34-летняя Анна Воробьева.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове разыскивается Анна Воробьева, ушедшая из дома по улице Натальи Ужвий на Северной Салтовке в 4:30 утра 2 августа 2021 года и еще не вернуваяся домой

Прметы: оклоо 170 см., худощавая, глаза серые, волосы русые.

Была одета в серое платье до колен (как на фото), при себе имела маленький коричневый рюкзачек.

Особые приметы - сыпь на руках и плечах.

При наличии информации звоните 068 777 0 112 или 102.

Напомним, что ранее мы писали о поиске родственников пожилого мужчины, страдающего расстройством памяти и доставленного в больницу.