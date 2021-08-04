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04.08.2021  09:19   

В Харькове реставрируют рухнувший балкон памятника архитектуры

Балкон Харьковского художественного музея, который находится на балансе области, обвалился еще в феврале прошлого года


city.kharkov.ua
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя городского головы - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Семена Сироту, строительные работы ведутся в строгом соответствии с проектом заказчика - Департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации. Подрядчиком выступает КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие».
 
«Проект предусматривает, что балкон должен выглядеть так, как он выглядел раньше. Музей, который находится в областном подчинении, является памятником архитектуры, поэтому важно сохранить внешний вид всего архитектурного ансамбля. Там уже заармирована и забетонирована балконная плита, заведены балки. Из пеноблока выполнено ограждение, потом будет вытачиваться балясина. И мне непонятна волна возмущения, которая прокатилась по соцсетям с критикой выполняемых работ. Повторяю: работы ведутся согласно проекту заказчика, с использованием тех материалов, которые там указаны, и балкон будет выглядеть так, как он и выглядел раньше», - подчеркнул Семен Сирота.
 
Реставрация обвалившегося балкона Харьковского художественного музея. Новости Харькова
Фото: Елена Горошко
 
По его словам, реконструкцию планируют закончить ко Дню города.
 
Напомним, здание было построено в 1896 году на средства известного харьковчанина, мецената Алексея Алчевского. Сейчас оно является выставочным залом Харьковского художественного музея.
Тэги:  музей, харьков
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