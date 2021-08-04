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04.08.2021  10:51   

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 4 августа

В Харькове по состоянию утро среды, 4 августа зафиксировано 53 случаев заболевания на COVID-19.


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  Харьковский областной лабораторный центр.

По состоянию на 4 августа вирус выявили у 75 жителей Харьковской области. Летальных случаев зафиксировано 3.

Отмечается, что в Харькове вирус обнаружен у 53 жителей.

Всего же с начала пандемии на Харьковщине зафиксировано 145 173 случаев заражения на COVID-19. На данный момент на стационарном лечении находятся 855 пациентов.

Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.

Коронавирус: статистика в Харькове и области на 4 августа 2021 года

 

Источник:   холц
 Тэги:  коронавирус, харьков
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