Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 4 августа

В Харькове по состоянию утро среды, 4 августа зафиксировано 53 случаев заболевания на COVID-19.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.
По состоянию на 4 августа вирус выявили у 75 жителей Харьковской области. Летальных случаев зафиксировано 3.
Отмечается, что в Харькове вирус обнаружен у 53 жителей.
Всего же с начала пандемии на Харьковщине зафиксировано 145 173 случаев заражения на COVID-19. На данный момент на стационарном лечении находятся 855 пациентов.
Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.
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Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.
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