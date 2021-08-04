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04.08.2021  11:14   

В Харькове к новому учебному году отремонтируют более 300 школ

Пока ученики на каникулах, в городе активно готовятся к новому учебному году.


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По сообщению корреспондента РЕДПОСТ, в 162-й школе делают ремонт входной группы. Также здесь обновили кабинет физики, закупили новую мебель и оборудование.
 
Всего планируется отремонтировать 364 учебных заведения, что составляет 86% от всех заведений города.
 
На ремонты в учебных учреждениях города в этом году выделили 300 миллионов гривен. Работы обещают закончить к началу учебного года.
 
Отмечается, что с наступлением занятий будут проводить только реконструкции, которые не будут мешать учебному процессу. Они коснутся и спортзалов, пока дети занимаются на пришкольных стадионах.
 
Напомним, в Харькове продолжается строительство современных школьных спортивных стадионов.

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Тэги:  школы, харьков
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