04.08.2021 11:14

В Харькове к новому учебному году отремонтируют более 300 школ

Пока ученики на каникулах, в городе активно готовятся к новому учебному году.



РЕДПОСТ

По сообщению корреспондента РЕДПОСТ , в 162-й школе делают ремонт входной группы. Также здесь обновили кабинет физики, закупили новую мебель и оборудование.

Всего планируется отремонтировать 364 учебных заведения, что составляет 86% от всех заведений города.

На ремонты в учебных учреждениях города в этом году выделили 300 миллионов гривен. Работы обещают закончить к началу учебного года.

Отмечается, что с наступлением занятий будут проводить только реконструкции, которые не будут мешать учебному процессу. Они коснутся и спортзалов, пока дети занимаются на пришкольных стадионах.

Напомним, в Харькове продолжается строительство современных школьных спортивных стадионов.

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