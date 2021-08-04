04.08.2021 11:50

Реконструкцию рухнувшего балкона Художественного музея выполняют по проекту областного Департамента градостроительства

Критические замечания в адрес городской власти по поводу реконструкции балкона Художественного музея являются безосновательными.

Фото Елена Горошко

Об этом корреспондентам РЕДПОСТ заявила директор Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Татьяна Поливанова.

По ее словам, все вопросы, связанные с памятниками архитектуры, курирует Департамент градостроительства и архитектуры Харьковской облгосадминистрации, а Харьковский горсовет таких полномочий не имеет.

Татьяна Поливанова

«Выявлением незаконных строительств, нарушением правил реставрации объектов и любых других недостатков при выполнении подобных работ на памятниках архитектуры занимается областной Департамент градостроительства, не городской. То есть, ни горсовет, ни я, как главный архитектор города, не можем повлиять на эти процессы. Вот, например, в какой-то странный цвет была выкрашена колокольня Покровского собора, и общественность почему-то не возмущается, хотя самое первое в Харькове кирпичное здание просто испортили. Но и в этом случае реакция должна последовать от органов надзора ХОГА - горсовет и наш департамент, опять же, не могут повлиять на этот процесс», - отметила Татьяна Поливанова.

Ранее заместитель городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Сирота сообщил , что строительные работы ведутся в строгом соответствии с проектом заказчика - Департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации, с использованием тех материалов, которые там указаны, и балкон будет выглядеть так, как он и выглядел раньше.