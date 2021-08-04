Трус не играет в хоккей: Вадиму Мулерману установят мемориальную доску

3 августа топонимическая комиссия городского совета приняла решение увековечить память эстрадного певца.
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно из решения профильной комиссии.
Памятный знак деятелю культуры установят на доме,находящемся на улице Пушкинской,8 где ранее жил деятель культуры.
Идея создания мемориальной таблички принадлежит Харьковскому отделению Национального всеукраинского музыкального союза.
Стоит отметить, что известность к певцу пришла в 1966 году, после победы на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады с песней «Хромой король»
Напомним, памятник на могиле Вадима Мулермана на 2-м городском кладбище был установлен 31 августа 2018 года.
Звезды гороскопа будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.
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