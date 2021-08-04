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04.08.2021  12:19   

Трус не играет в хоккей: Вадиму Мулерману установят мемориальную доску

3 августа топонимическая комиссия городского совета приняла решение увековечить память эстрадного певца.

Вадиму Мулерману установят мемориальную доску. Новости Харьков

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно из решения профильной комиссии.

Памятный знак деятелю культуры установят на доме,находящемся на улице Пушкинской,8 где ранее жил деятель культуры.

Идея создания мемориальной таблички принадлежит Харьковскому отделению Национального всеукраинского музыкального союза.

Стоит отметить, что известность к певцу пришла в 1966 году, после победы на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады с песней «Хромой король»

Напомним, памятник на могиле Вадима Мулермана на 2-м городском кладбище был установлен 31 августа 2018 года.

Тэги:  мемориальная доска, харьков, вадиму мулерману
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