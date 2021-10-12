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12.10.2021  16:12   Дмитрий Колоней

Началась сессия Харьковского городского совета

Седьмая, внеочередная, сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 12 октября, в сессионном зале горсовета.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, на сессии присутствуют члены исполнительных органов городского совета, руководители районных администраций, представители общественности и СМИ.
 
Для работы сессии зарегистрировались 67 депутатов. В повестке дня - 10 вопросов и «Разное». 
 
Сессия транслируется на телеканале «Триолан», «7 канале», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».
 
Перечень вопросов, которые рассмотрят депутаты, будут следующие:
  1. О работе коммунальных учреждений здравоохранения города Харькова в период пандемии COVID-19.
  2. О внесении изменений в Комплексную программу «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г.. Харькова на 2011-2025 годы».
  3. О внесении изменений в решение 4 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 21.04.2021 № 110/21 с изменениями и дополнениями, внесенными согласно решению 6 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 14.07.2021 № 166/21.
  4. О предоставлении права (разрешения) на использование символики Харьковской территориальной общины.
  5. О переименовании коммунального предприятия.
  6. О внесении изменений в городскую комплексную целевую социальную программу развития физической культуры и спорта г. Харькова на 2017-2025 г.г.
  7. О внесении изменений в структуру исполнительных органов Харьковского городского совета 8 созыва.
  8. О внесении изменений в положения исполнительных органов Харьковского городского совета 8 созыва.
  9. О заместителях Харьковского городского головы.
  10. О внесении изменений в решение 1 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 09.12.2020 № 8/20 «О закреплении муниципальных унитарных предприятий».
  11. Разное.
Напомним, ранее мы писали о том, что 12 октября состоится сессия Харьковского городского совета и о том, какие впросы на ней буду рассматриваться.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
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