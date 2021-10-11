11.10.2021 13:50 Евгений Клочко
12 октября состоится сессия Харьковского городского совета
Седьмая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 12 октября 2021 года в сессионном зале горсовета.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, соответствующее распоряжение подписал исполняющий Харьковского городского головы Игорь Терехов.
В повестке дня - 10 вопросов и «Разное». Начало сессии - в 16:00.
Перечень вопросов, которые рассмотрят депутаты, будут следующие:
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О работе коммунальных учреждений здравоохранения города Харькова в период пандемии COVID-19.
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О внесении изменений в Комплексную программу «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г.. Харькова на 2011-2025 годы».
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О внесении изменений в решение 4 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 21.04.2021 № 110/21 с изменениями и дополнениями, внесенными согласно решению 6 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 14.07.2021 № 166/21.
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О предоставлении права (разрешения) на использование символики Харьковской территориальной общины.
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О переименовании коммунального предприятия.
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О внесении изменений в городскую комплексную целевую социальную программу развития физической культуры и спорта г. Харькова на 2017-2025 г.г.
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О внесении изменений в структуру исполнительных органов Харьковского городского совета 8 созыва.
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О внесении изменений в положения исполнительных органов Харьковского городского совета 8 созыва.
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О заместителях Харьковского городского головы.
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О внесении изменений в решение 1 сессии Харьковского городского совета 8 созыва от 09.12.2020 № 8/20 «О закреплении муниципальных унитарных предприятий».
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Разное.
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