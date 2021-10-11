11.10.2021 13:35

Еще две больницы Харькова принимают ковидных больных

Для приема пациентов с коронавирусной болезнью открыта 8-я больница и увеличено количество коек в 18-й больнице Харькова.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.



На сегодняшнем брифинге вице-мэр рассказала, что за прошедшие выходные в срочном порядке открыты 190 дополнительных коек в 18-й больнице (сейчас их 240) и полностью освободили и открыли 300 коек в 8-й больнице.



«18-я больница начала принимать людей в воскресенье с 22.00 и за ночь приняли 50 человек. Сегодня я звонила главному врачу - скорые стоят под приемным отделением», - рассказала Светлана Горбунова-Рубан, отметив, что всегда в первые 2-3 дня после открытия, пока больница заполняется, скорые привозят пациентов и ждут их оформления в стационар.



Городская клиническая больница №8, расположенная в медкомплексе в 602 м/р, начала принимать пациентов с коронавирусной болезнью утром понедельника, 11 октября. Это больница кардиологического направления, и будет принимать пациентов с инфарктами и ковидом.

По словам вице-мэра, на сегодняшний день по уровню заболеваемости COVID-19 Харьков перешел пик осенней волны 2020-го года, но еще не достиг весенней волны 2021 года. Пик заболевших весной был 5 723 человек, сегодня – 4 763 человек. За прошлую неделю в лечебные учреждение госпитализировали 901 человека: на кислородной поддржке находятся 63 пациента, в реанимациях – 52. За прошлую неделю от коронавируса умерли 90 харьковчан, такое же количество регистрировали неделей ранее. Пункты вакцинации работают в полном объеме, есть AstraZeneca, Пфайзер и Коронавак.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 октября.