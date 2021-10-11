11.10.2021 13:20 Виталий Хиневич

Наркотики и автозапчасти: на Харьковщине нарушили таможенные правила

При пересечении государственной границе в пункте пропуска «Гоптовка» выявили три случая нарушения закона.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.

Отмечается, что во время осмотра транспортного средства, за рулем которого находилась гражданка России, были обнаружены блистеры с транквилизатором. Во время общения с пограничниками, женщина заверяла, что у нее отсутствуют запрещенные вещества.

В отношении нарушительницы был составлен протокол согласно статьи 472 Таможенного кодекса Украины.

Во втором случае, гражданин России пытался перевезти через государственную границу свыше 40 килограмм автомобильных запчастей. При этом, мужчина имел при себе финансовый счет в качестве подтверждении стоимости. В скором времени сотрудники пограничной службы выяснили, что фактическое количество запчастей превышает заявленный ассортимент в финансовом документе.

Также было зафиксировано превышение нормы незадекларированного товара, допустимого для перемещения через государственную границу. На нарушителя был составлен протокол согласно статьи 471 Таможенного кодекса Украины.

В еще одном случае, гражданин 1995 года рождения, направляясь из Украины в Россию, пытался перевести наркотические вещества. В конструкции сиденья автобуса служебный пес обнаружил вещества растительного происхождения. В отношении украинца был составлен протокол согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее гражданка Украины пыталась перевести через государственную границу валюту суммой более 370 тысяч гривен.