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11.08.2021  11:23   

Дороговато съездили: харьковские таможенники изъяли крупную сумму, которую везли с Российской Федерации

Гражданка Украины пыталась перевести через государственную границу валюту суммой более 370 тыс. гривен

Женщина незаконно перевозила валюту через государственную границу
 
 Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.
 
На пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники таможни изъяли у гражданки Украины незадекларированной валюты на сумму 25 680 тыс. долларов.
 
Отмечается, что женщина въезжала со стороны Российской Федерации и проходила "зеленый" таможенный коридор.
 
Своими действиями гражданка нарушила Таможенное законодательство, не задекларировав денежные средства, превышающие эквивалент 10 000 евро.
 
Таможенники изъяли незадекларированные деньги
 
На правонарушительницу был составлен административный протокол, при этом сумму, которая не входит в обязательное декларирование 11 880 долларов, вернули владелице.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о изъятии холодного оружия в пункте пропуска "Гоптовка".
 
Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  харьков, таможня
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