11.08.2021 10:55
Не ждите зря: на Салтовке не будут ходить трамваи
Два дня не будут курсировать востребованные трамвайные маршруты.
city.kharkov.ua
Об этом РЕДПОСТ
сообщили в Департаменте инфраструктуры. По информации специалистов, это связано с работами по замене аварийных спецчастей на подъездных трамвайных путях.
Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга «Салтовский», будет запрещено с 9:30 до 15:00 12 и 13 августа.
Движение трамваев организовано следующим образом:
трамвай №16: - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь») - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – ст. м. «Киевская» - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь»);
трамвай №16А: - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь») - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская – ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь»);
трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602-й микрорайон;
трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. «Владимирская церковь»).
Напомним, С 6 августа 2021 года в Харькове запустили
новый троллейбусный маршрут №53, который будет курсировать на микрорайон «Горизонт».
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