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11.08.2021  10:16   

ДТП с перевертышем: на оживленном перекрестке не поделили дорогу кроссовер и электромобиль (фото, видео)

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестки улиц Гвардейцев-Широнинцев и Валентиновской утром 11 августа.

ДТП Харьков: Tesla влетела в Nissan X-trail
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети. Очевидцы сообщают, что дорогу не поделили Tasla и Nsssan X-trail. К счастью, обошлось без жертв. Однако пассажира внедорожника госпитализировали в медицинское учреждение города.
 
 
Напомним, 27 июля в селе Мальцевка Лозовского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль "DAEWOO SENS" врезался в самосвал "МАЗ", стоящий на обочине.
 
Тэги:  харьков, дтп
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