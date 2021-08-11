ДТП с перевертышем: на оживленном перекрестке не поделили дорогу кроссовер и электромобиль (фото, видео)

В гороскопе ведущую роль будет играть логика. Принятие любого решения в этот день может отнять у вас больше времени, чем обычно – вы вряд ли скажете «да» или «нет», прежде чем не продумаете последствия на несколько шагов вперед, как в шахматной партии. Зато и вероятность ошибок практически равна нулю.