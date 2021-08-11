Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Патрульные задержали мужчину, который взламывал платежные терминалы
11.08.2021  11:33   

Патрульные задержали мужчину, который взламывал платежные терминалы

Сотрудники патрульной полиции "на горячем" поймали злоумышленника.

Взлом платежных терминалов в ХарьковеВзлом платежных терминалов в Харькове
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области. По информации правоохранителей, утром, 11 августа был получен сигнал, о том что сработала сигнализация одного из платежных терминалов .
 
Представитель компании-владельца терминала сообщил, что неизвестный повредил платежный терминал и проводил с ним какие-то манипуляции, после чего с устройства исчезла значительная сумма денег. Он также дал правоохранителям приметы преступника.
 
Во время отработки прилегающей территории патрульные обнаружили  мужчину, похожего по описанию, возле одного из платежных терминалов. Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у него  пистолет, банковские карты, чеки и денежные средства.
 
Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что 40-летнего жителя Харьковской области, проходящего по двум статьям УК Украины, признали виновным в систематических ограблениях и избиениях собственной матери. Суд уже состоялся, и он может сесть за решетку на 4 года.
 
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, полиция
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 День в истории Международный день молодежи: события 12 августа 12.08 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 12 августа 11.08 Харьковские истории Трамваи в Харькове дрифтовали еще 100 лет назад
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 