11.08.2021 11:33

Патрульные задержали мужчину, который взламывал платежные терминалы

Сотрудники патрульной полиции "на горячем" поймали злоумышленника.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области. По информации правоохранителей, утром, 11 августа был получен сигнал, о том что сработала сигнализация одного из платежных терминалов .

Представитель компании-владельца терминала сообщил, что неизвестный повредил платежный терминал и проводил с ним какие-то манипуляции, после чего с устройства исчезла значительная сумма денег. Он также дал правоохранителям приметы преступника.

Во время отработки прилегающей территории патрульные обнаружили мужчину, похожего по описанию, возле одного из платежных терминалов. Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у него пистолет, банковские карты, чеки и денежные средства.

Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 40-летнего жителя Харьковской области, проходящего по двум статьям УК Украины, признали виновным в систематических ограблениях и избиениях собственной матери. Суд уже состоялся, и он может сесть за решетку на 4 года.