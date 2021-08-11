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11.08.2021  11:51   

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 11 августа

По состоянию на 11 августа в Харьковском районе зарегистрировано 59 новых случаев заболевания на COVID-19.


Фото из открытых источников
За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 81 новых случая заболевания на COVID-19. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.
 
Отмечается, что в Харькове вирус обнаружен у 51 жителя города. 3 смертельных исходов от заболевания на COVID-19 зарегистрировано по Харьковской области.
 
С начала пандемии в Харьковской области всего зафиксировано 150 071 случай заражения вирусом, 145 331 пациент выздоровел, 3 621 пациент имели летальный исход. На данный момент под наблюдением медиков находится 1 119 человек больных на COVID-19.
 
Коронавирус: статистика в Харькове на 11 августа 2021 года
 

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 9 августа.

Тэги:  коронавирус, харьков
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