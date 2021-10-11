    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: жесткое столкновение мотоцикла и такси в Харькове (видео)
11.10.2021  13:02   Рита Парфенова

ДТП: жесткое столкновение мотоцикла и такси в Харькове (видео)

Водителя двухколесного траспорта увезли с места ДТП на скорой.

ДТП Харьков: мотоциклиста сбили возле РОСТА на Клочковской

Возле супермаркета РОСТ на улице Клочковской произошло ДТП с участием мотоциклиста, рассказали РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции.

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие имело место около половины восьмого вечера 10 октября на улице Клочковской, 65.

Там столкнулись автомобиль Nissan одной из служб такси и мотоцикл Kawasaki.

В Харькове маршрутный автобус сбил мужчину на электросамокате (фото)

Мужчина, управлявший мотоциклом, получил травмы, его госпитализировали каретой скорой помощи в больницу.

Следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства этого столкновения.

Ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Луи Пастера, 1. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101. Водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.10 Криминал и происшествия Цистерна опрокинулась на трассе в сторону Днепра (видео, фото) 08.10 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове два авто разбились, не поделив перекресток (фото) 08.10 Криминал и происшествия Смерть за рулем: в Харькове таксист не довез пассажира
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 