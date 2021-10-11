ДТП: жесткое столкновение мотоцикла и такси в Харькове (видео)

Водителя двухколесного траспорта увезли с места ДТП на скорой.
Возле супермаркета РОСТ на улице Клочковской произошло ДТП с участием мотоциклиста, рассказали РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции.
По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие имело место около половины восьмого вечера 10 октября на улице Клочковской, 65.
Там столкнулись автомобиль Nissan одной из служб такси и мотоцикл Kawasaki.
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Мужчина, управлявший мотоциклом, получил травмы, его госпитализировали каретой скорой помощи в больницу.
Следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства этого столкновения.
Ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Луи Пастера, 1. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101. Водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи.
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