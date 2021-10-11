11.10.2021 13:02 Рита Парфенова

ДТП: жесткое столкновение мотоцикла и такси в Харькове (видео)

Водителя двухколесного траспорта увезли с места ДТП на скорой.

Возле супермаркета РОСТ на улице Клочковской произошло ДТП с участием мотоциклиста, рассказали РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции.



По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие имело место около половины восьмого вечера 10 октября на улице Клочковской, 65.



Там столкнулись автомобиль Nissan одной из служб такси и мотоцикл Kawasaki.

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Мужчина, управлявший мотоциклом, получил травмы, его госпитализировали каретой скорой помощи в больницу.



Следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства этого столкновения.

Ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Луи Пастера, 1. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101. Водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи.