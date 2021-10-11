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11.10.2021  12:40   Евгений Клочко

В Харькове освятили купола будущего Храма Святого Духа (фото)

В сквере возле Дворца культуры ХЭМЗ продолжается строительства Храма Святого Духа.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места строительных работ, возведение храма началось в 2020 году. На данный момент сооружение практически готово. Осталось завершить отделочные работы снаружи и внутри, а также установить купола и кресты.
 
Их сегодня сегодня освятил Митрополит Онуфрий Харьковский и Богодуховский в присутствии руководства города Игоря Терехова и представителей "Жилстрой -1" . Компания занимается внешними работами и благоустройством прилегающей территории. Внутреннюю отделку будут делать священнослужители. 
 
Храм будет чуть выше 16-этажного дома, одновременно его смогут посещать более 200 человек.  Размеры храма в основании 10 на 10 метров, высота - 40 метров. Архитектура с элементами украинского барокко будет содержать композиционные решения других храмов. 
 
Так, нестандартный купол с золотым поясом - от Храма Сошествия Святого Духа Троице -Сергиевой лавры под Москвой; барельеф, украшающий фасады храма, такого же типа, как у Спасо-Преображенского храма в Натальевке под Харьковом.
 
Сейчас освященные купола и кресты начнут устанавливать на храм. Далее начнут работы по благоустройству прилегающей территории. 
 
"Город Харьков - очень духовный город. Здесь когда-то  находился храм, буквально рядом с этим местом, но, к сожалению, он был разрушен. И была такая идея, чтобы недалеко от того места, где не стало храма, возвести новый. Для нас это очень знаково, потому что будут приходить люди с этого района, будут приезжать люди со всего города и здесь молится и получать Божие Благословение.
 
Я очень благодарен  тресту "Жилстрой -1", который возвел уже в городе Харькове много храмов. У нас с ним был опыт возведения Храма Жен-Мироносиц и сейчас мы возводим это храм. Это  очень важно, очень важно для людей и их духовности", - подчеркнул руководитель города Игорь Терехов. 
 
Завершить строительство храма планируют уже в следующем году. 
 
Также рядом находится благоустроенный сквер, комплексная реконструкция которого была завершена в прошлом году. Для жителей близлежащих районов доступны зоны для отдыха, детские площадки и площадка для выгула собак.
 
Справка. В путеводителе по Харькову 1902 года сказано, что церковь Сошествия Св. Духа на Конной площади (ныне - пл. Защитников Украины) начала строиться 6 июня 1848 года и была освящена 12 декабря 1854 года. «По площади пространства, занимаемого приходом, это самый большой из всех приходов города вследствие того, что к приходу причисляются еще хутора: Шевченко, Рыжий и Клеменова.
 
В настоящее время (вторая половина 1902 года) церковь перестраивается. Освящение места было 20 апреля 1902 года, а закладка храма состоялась 28 июля 1902 года». В 1937 году храм был разрушен. По постановлению УНКВД по Харьковской области за несогласие с властью священника Перцова Сергея Александровича 72-х лет расстреляли 5 июня 1938 года.
 
Напомним, 15 мая 2020 года священнослужители освятили место будущего строительства Храмя Святого Духа.

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Тэги:  харьков, храм
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