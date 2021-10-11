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11.10.2021  12:17   Рита Парфенова

Из Харькова в Одессу и Львов отправятся дополнительные поезда

Впереди у украинцев четыре выходных и Укрзалізниця назначила дополнительные поезда в живописные уголки страны.

Дополнительные поезда из Харькова в Одессу и Львов ввела Укрзалізниця

15 дополнительных поездов будут курсировать в период с 12 по 18 октября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Укрзалізниці.

Из Харькова появится дополнительная возможность отправиться в Одессу и Львов. Для этого назначены поезда:

№241/242 Харьков-Одесса (из Харькова поезд отправляется 13 и 16 октября, из Одессы – 14 и 17 октября);

№211/212 Харьков - Львов (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Львова – 14 и 17 октября);

Что касается путешествий с пересадкой в Киеве, то у харьковчан появится дополнительная возможность съездить в Рахов, Ужгород, Ковель, Черновцы и не только.

Полный список дополнительных поездов и даты отправления смотрите на сайте.

Напомним, в график движения поездов на 2022 год Укрзалізниця ввела нескольких новых направлений по Украине из Харькова.

 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, харьков
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