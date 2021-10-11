Органное шоу «Интерстеллар»: в Харькове зазвучит инструмент собора Нотр-Дам де Пари (видео)

Органное шоу «Интерстеллар» подарит посетителям впечатления не только от творений Баха и Циммера, но и от звучания уникального инструмента – органа собора Нотр-Дам де Пари.
Напомним, 12 октября в Харьковской филармонии солирует с концертом для скрипки Дмитрий Удовиченко.
Кроме того, 15 октября в Харькове снова зазвучит скрипка Страдивари в рамках международного фестиваля «Австрийская осень».
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По возможности старайтесь не перерабатываться – сегодня лучше копить силы, нежели растрачивать их. Избегайте излишеств, вредящих здоровью и оставляющих след на фигуре.
Неделя начнется солнечно. К вечеру, правда, могут набежать тучки. Без осадков.
С 2021 года ежегодно 11 октября отмечается Международный день девочек.
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