11.10.2021 12:05 Валерия Кононова

Органное шоу «Интерстеллар»: в Харькове зазвучит инструмент собора Нотр-Дам де Пари (видео)

Органное шоу «Интерстеллар» подарит посетителям впечатления не только от творений Баха и Циммера, но и от звучания уникального инструмента – органа собора Нотр-Дам де Пари.

Как сообщает РЕДПОСТ , семплированный орган, который воспроизводит звучание 7400 труб, прозвучит для посетителей Харьковского планетария 14 октября в 19:00.

По словам организаторов, шоу «Интерстеллар» - это возможность нырнуть в космический мир, попутешествовать сквозь пространство, галактики, созвездия.

За органным пультом будет известный украинский музыкант-органист, лауреат международных премий Станислав Калинин. Ранее Станислав покорял сцены Украины, Польши, Литвы, Китая, Германии и США.

Место проведения: Харьковский планетарий

Дата: 14 октября 19:00.

Напомним, 12 октября в Харьковской филармонии солирует с концертом для скрипки Дмитрий Удовиченко.

Кроме того, 15 октября в Харькове снова зазвучит скрипка Страдивари в рамках международного фестиваля «Австрийская осень».