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11.10.2021  12:05   Валерия Кононова

Органное шоу «Интерстеллар»: в Харькове зазвучит инструмент собора Нотр-Дам де Пари (видео)

Органное шоу «Интерстеллар» подарит посетителям впечатления не только от творений Баха и Циммера, но и от звучания уникального инструмента – органа собора Нотр-Дам де Пари.

Органное шоу «Интерстеллар» в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, семплированный орган, который воспроизводит звучание 7400 труб, прозвучит для посетителей Харьковского планетария 14 октября в 19:00.
 
По словам организаторов, шоу «Интерстеллар» - это возможность нырнуть в космический мир, попутешествовать сквозь пространство, галактики, созвездия.
 
За органным пультом будет известный украинский музыкант-органист, лауреат международных премий Станислав Калинин. Ранее Станислав покорял сцены Украины, Польши, Литвы, Китая, Германии и США.
 
Место проведения: Харьковский планетарий
Дата: 14 октября 19:00.
 

Напомним, 12 октября в Харьковской филармонии солирует с концертом для скрипки Дмитрий Удовиченко. 

Кроме того, 15 октября в Харькове снова зазвучит скрипка Страдивари в рамках международного фестиваля «Австрийская осень».

Источник:   Харьковский планетарий
 Тэги:  харьков, планетарий, органное шоу
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