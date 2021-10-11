11.10.2021 11:50 Виталий Хиневич

Вакцинация или COVID-19: что опаснее и каким путем пойти

Вакцины от коронавируса, как и любой другой препарат, могут вызывать побочные эффекты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Украинская правда».

Отмечается, что основными причинами, из-за которых люди боятся вакцинироваться, это страх возможных побочных явлений и мнение о том, что препарат недостаточно исследован.

Стоит учесть, что все вакцины перед началом использования проходят исследования с учетом выявления рисков в использовании, тестирования и контроля качества. Данные нормы позволяют выявить наиболее распространенные реакции на организм и сделать выводы о безопасности использования препарата.

Как сообщает ВОЗ, клинические исследования вакцин проходят в три этапа.

Первая стадия испытаний проходит на небольшом количестве добровольцев. После первого этапа идет увеличение числа испытуемых добровольцев и исследуется способность генерации иммунной системы. Третий этап является завершающим, препарат вводится тысячам добровольцев и проходит клиническое сравнение между группой лиц, которые не получили препарат, но получили продукт сравнения.

Ранее на исследование вакцин тратилось много времени, на данный момент благодаря финансовым инвестициям и научно-технической базе некоторые этапы проходили параллельные клинические исследования.

Перед тем, как принять решение о вакцинации, стоит учесть статистические данные. 56 тысяч человек умерли вследствие коронавирусной инфекции, более 500 граждан умирали каждые сутки во время предыдущего пика заболеваемости.

Прививочная компания в Украине идет около 7 месяцев, за данный отрезок времени в МОЗ Украины поступило 103 сообщения о летальных случаях. Сопоставить действие препарата и прекращения жизнедеятельности организма не смогли в 80 случаях. Таким образом, причинно-следственная связь отсутствует. 23 эпизода находятся на стадии расследования.

Тромбоз во время течения болезни диагностируется гораздо чаще, чем после прививки, вне зависимости от формы протекания болезни.

В июне текущего года была опубликована информация, что при вводе препарата AstraZeneca тромбоз может возникнуть примерно у одного человека из 50 тысяч.

Британские медики заявили, что примерно 50% людей, госпитализированных с тяжелым протеканием болезни, будут иметь проблемы с сердечно-сосудистой системой даже спустя месяцы после выздоровления.

нервной системы. Среди таких психических расстройств, диагностируется и синдром Гийена-Барре. По данным Стоит учесть, что коронавирусная инфекция способна влиять на работу. Среди таких психических расстройств, диагностируется и синдром Гийена-Барре. По данным исследований на 136 тысяч пациентов больных COVID-19 психическое расстройство развивается у 15 из 100 тысяч. В это же время при использовании вакцины AstraZeneca были зафиксированы 833 случая из 592 миллионов доз.

Согласно данной информации можно сделать вывод, что получить психическое расстройство после прохождения вакцинации могут 14 человек из 1 миллиона.

Поэтому не стоит легкомысленно относиться к вопросу о вакцинации. По состоянию на 29 сентября текущего года в мире диагностировали более 233 миллионов случаев заболевания тяжелой инфекционной болезнью COVID-19.

Напомним, противопоказания к вакцинации от COVID-19 – вопрос индивидуальных особенностей каждого организма, однако министерство здравоохранения выделило ряд пунктов, по которым вакцинация запрещена.