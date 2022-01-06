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06.01.2022  17:45   Дмитрий Колоней

Харьковский хор учащихся выступил перед храмом Святого Юрия Победителя

Видеозапись выложили на странице Храма Святого Юрия Победителя в Facebook.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, впреддверии Рождества Христова у главного военного Храма Украины в лесопарке прозвучал всемирно известный "Щедрик" Николая Леонтовича в исполнении хора мальчиков и юношей Харьковского государственного музыкального лицея. Дирижер — Алексей Кошман.
 
В своем обращении Храм Святого Юрия Победителя поздравил всех с наступающим праздником Рождества Христова, пожелав, чтобы благодатный свет Рождественской звезды озарил сердца и дома великой духовной радостью.
 
 
Строительство Храма, начавшееся в апреле 2021 года, планируется закончить в октябре 2022 года. На его верхушке уже поставлен крест, в его металл добавили переплавленные части мин и снарядов, которыми обстреливались украинские позиции на Донбассе. 
 
Храм находится на территории части Нацгвардии возле Лесопарка. В нем будет служить не обычный священник, а капеллан. Посещать службы в храме смогут не только военные, но и гражданские.

Напомним, ранее мы писали, как пройдет Рождество в парке Горького: программа праздника.

 

Тэги:  рождество, щедрик, харьков, храм, выступление хора, музыкальный лицей, кошман
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