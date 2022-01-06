Харьковский хор учащихся выступил перед храмом Святого Юрия Победителя

06.01.2022 17:45 Дмитрий Колоней

Видеозапись выложили на странице Храма Святого Юрия Победителя в Facebook.

В своем обращении Храм Святого Юрия Победителя поздравил всех с наступающим праздником Рождества Христова, пожелав, чтобы благодатный свет Рождественской звезды озарил сердца и дома великой духовной радостью.

Строительство Храма, начавшееся в апреле 2021 года, планируется закончить в октябре 2022 года. На его верхушке уже поставлен крест, в его металл добавили переплавленные части мин и снарядов, которыми обстреливались украинские позиции на Донбассе.

Храм находится на территории части Нацгвардии возле Лесопарка. В нем будет служить не обычный священник, а капеллан. Посещать службы в храме смогут не только военные, но и гражданские.