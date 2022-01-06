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06.01.2022  17:17   Евгений Клочко

Смертельное ДТП на Гагарина: стала известна степень опьянения погибшего

В крови погибшего водителя Chevrolet Aveo в ходе судмедэкспертизы был найдена запредельная норма алкоголя.

Смертельное ДТП на Гагарина: погибший был пьян
 
Об этом РЕДПОСТ сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. В частности он отметил, что в крови погибшего было обнаружено 3.65 промилле алкоголя. Он также добавил, в момент ДТП погибший водитель не нарушал правил дорожного движения при пересечении перекрестка, которые были бы в причинно-следственной связи с ДТП.
 
Дмитрий Чубенко также добавил, что причиной смерти водителя Chevrolet Aveo стали множественные травмы жизненно важных органов.
 
Ранее адвокат Коли Харьковского Инна Данилова сообщила, что будет акцентировать внимание суда на состоянии алкогольного опьянения погибшего, так как гражданские иски, которые подали потерпевшие, слишком велики.
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
Тэги:  дтп на гагарина, авария, харьков
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