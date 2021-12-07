Смертельное ДТП в Харькове: Колю Харьковского признали вменяемым

Подозреваемый в резонансном дорожно-транспортном происшествии прошел психиатрическую экспертизу.
Об этом в Facebook сообщил представитель пострадавшей стороны Игоря Черняка.
По его словам, психиатрическая экспертиза показала, что Николай Харьковский осознавал свои действия и мог ими руководить во время совершения смертельного ДТП на проспекте Гагарина 26 октября.
"Это значит, что у суда не будет никаких преград для привлечения его к уголовной ответственности", - написал Черняк.
В свою очередь спикер областной прокуратуры сообщил, что в уголовном производстве назначено около 15 экспертиз. На данный момент известны результаты двух: психиатрической и генетической.
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
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