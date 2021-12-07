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07.12.2021  15:05   Виталий Хиневич

ВОЗ не может предоставить рекомендации, как сдержать «Омикрон»

Необходимо больше времени для изучения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Коронавирус в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Интерфакс».
 
Отмечается, что ВОЗ пока не может предоставить рекомендации, которые помогут сдержать распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Специалисты располагают только лишь общей информацией об эффективности существующих мер против «Омикрона». Это касается вакцинации, способов диагностики и терапии.
 
Кроме этого сообщается, что в европейском регионе еще доминирующие позиции занимает штамм «Дельта». 
 
 
Основными методами распространения COVID-19 остается вакцинация полным курсом, получение бустерных доз вакцины и ношение масок.
 
Напомним, просторы интернета взорвала новость о новом штамме COVID-19 – "Омикроне", его опасности и скорости распространения.
 
Источник:   Интерфакс
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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