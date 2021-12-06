06.12.2021 13:00 Виталий Хиневич

Когда в Харьков нагрянет новый штамм коронавируса «Омикрон»

На территории Украины новый штамм вирусной инфекции еще не выявили.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Отмечается, что на данный момент наиболее распространен штамм COVID-19 «Дельта». Однако эпидемиологи прогнозируют, что весной 2022 года «Омикрон» могут фиксировать на территории Харьковской области.

Кроме этого специалисты склонны полагать, что «Омикрон» может прийти из стран западной Европы, где украинцы проводят свое время в отпуске.

Специалисты пристально следят затем, как развивается эпидемиологический процесс в других странах, чтобы быть готовым к новой волне коронавируса.