    
Главная Новости Харькова Общество Янукович подал судебный иск против Верховной Рады не в тот суд
06.12.2021  12:45   Виталий Хиневич

Янукович подал судебный иск против Верховной Рады не в тот суд

Экс-президент Украины Виктор Янукович направил судебный иск в Окружной административный суд Киева.

Янукович суд
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Украинская правда».
 
Отмечается, что Янукович намерен оспорить законность принятия Верховной Радой Постановления о его самоустранении с должности главы государства.
 
Однако такие дела рассматривает другой суд Украины. Дела об обжаловании действий или бездействий Верховной Рады подсудны Верховному Суду Украины.
 
Представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря на своей странице в Facebook сообщила, что данный факт может говорить о искусственном изменение подсудности этого иска путём манипуляций с формулировкой исковых требований.
 
Напомним, на Харьковщине чиновники переплатили за спортивную площадку 300 000 гривен. Фирма-подрядчик выполнила работы по заведомо завышенной стоимости строительных работ.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  янукович, суд, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.09 Власть Суд ЕС принял решение по санкциям против Януковича и Клюева 04.03 Власть Евросоюз продлил на год санкции против Януковича и Ко 08.02 Власть Генпрокурор заявил о причастности Януковича к гибели людей на Майдане
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 