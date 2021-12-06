06.12.2021 12:45 Виталий Хиневич

Янукович подал судебный иск против Верховной Рады не в тот суд

Экс-президент Украины Виктор Янукович направил судебный иск в Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Украинская правда».

Отмечается, что Янукович намерен оспорить законность принятия Верховной Радой Постановления о его самоустранении с должности главы государства.

Однако такие дела рассматривает другой суд Украины. Дела об обжаловании действий или бездействий Верховной Рады подсудны Верховному Суду Украины.

Представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря на своей странице в Facebook сообщила, что данный факт может говорить о искусственном изменение подсудности этого иска путём манипуляций с формулировкой исковых требований.

Напомним, на Харьковщине чиновники переплатили за спортивную площадку 300 000 гривен. Фирма-подрядчик выполнила работы по заведомо завышенной стоимости строительных работ.