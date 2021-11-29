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29.11.2021  14:00   Лера Кононова

Омикрон: ВОЗ прокомментировали название нового штамма COVID-19

Возникший новый штамм коронавируса был назван согласно 15-ой букве греческого алфавита, а именно – омикрон.

Новый штамм коронавируса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Корреспондент".
 
Отмечается что, новый штамм был выявлен на территории ЮАР в ноябре, после чего он  сразу стал поводом многих мифов о его превосходстве над иными штаммами вируса в вопросах опасности для здоровья и скорости распространения. Однако, как сообщалось ранее, эти факты еще не доказаны, а сбор данных об омикроне будет вестись европейскими учеными ближайшие две-три недели.
 
Кроме этого отмечается, что на волне всеобщего обсуждения опасности нашелся и другой вопрос об этом штамме, он касается его названия. Ученые пропустили две буквы алфавита - "ню" (nu) и "кси" (xi). 
 
«Эти две буквы были пропущены для того, чтобы избежать недопонимания в различных языках. А на фоне этого недопонимания могла появиться и дискриминация»,- отметили специалисты. 
 
 
Именно по этим причинам ранее ВОЗ отказались от того, чтобы называть вирусы, согласно географической привязке, отказ датировался маем 2021 года. После того было принято решение называть их согласно буквам греческого алфавита.
 
Однако, оказалось небольшое неудобство, "ню" (nu) слишком похоже на new (англ.: новый), а вот "кси" (xi) – достаточно популярная фамилия в Китае, которая принадлежит в том числе одному из местных политиков. Именно по таким причинам сейчас известно 5 штаммов: альфа, бета, гамма, дельта и омикрон.
 
Напомним, просторы интернета взорвала новость о новом штамме COVID-19 – омикроне, его опасности и скорости распространения.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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