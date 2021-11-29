29.11.2021 14:15 Евгений Клочко

На помощь харьковским патрульным едут их коллеги из других городов

Стартовал новый комплекс мероприятий по снижению аварийности на автодорогах Харьковской области.

Этот комплекс состоит в привлечении значительного количества дополнительных экипажей в часы-пик, то есть тогда, когда происходит большое количесво ДТП. Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщила начальник управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак.

По ее словам, с 15:00 до 19:00 совершается наибольшее количество ДТП с потерпевшими.

Также она сообщила, что усилить патрулирование автодорог помогут экипажи из других регионов Украины.

"Это будут разные территориальные подразделения Департамента патрульной полиции, минимум 15 экипажей. Ежедневно будем наращивать их количество. На данный момент в Харькове работают на дорогах 51 экипаж патрульных", - отметила Стрижак.

Кроме этого начальник УПП отметила, что в 2021 году году был запущен мониторинг социальных сетей с целью выявления нарушителей ПДД с последующим их розыском и привлечением к админответственности.

"Позиция наша простая: нарушил - отвечай", - подчеркнула Алена Стрижак.

Напомним, в Харькове 22 ноября состоялось выездное заседании Верховной рады по вопросам безопасности на дорогах. На нем участники искали пути, как улучшить ситуацию на дорогах и какие меры необходимо предпринимать к нарушителям, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.