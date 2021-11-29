29.11.2021 11:25 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 212 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 235 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 234 456 человек. Выздоровело 203 708 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 25 109 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 220 человек (в том числе 212 жителей города Харькова). 5 человек заболели в Чугуевском районе, 4 – в Богодуховском, 3 – в Лозовском районе, 2 – в Купянском, 1 – в Красноградском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 ноября.