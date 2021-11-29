Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 212 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 235 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 234 456 человек. Выздоровело 203 708 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 25 109 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 220 человек (в том числе 212 жителей города Харькова). 5 человек заболели в Чугуевском районе, 4 – в Богодуховском, 3 – в Лозовском районе, 2 – в Купянском, 1 – в Красноградском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 ноября.
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