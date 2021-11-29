29.11.2021 11:40 Виталий Хиневич

На Харьковщине автомобиль столкнулся с грузовиком

В Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 28 ноября около 11:40 на автомобильной трассе «Киев – Харьков – Должанский» автомобиль марки «ВАЗ-2104» допустил столкновение с грузовым авто, которое в момент происшествия находилось на проезжей части с включенными аварийными сигналами.

В результате происшествия 27-летнего водителя седана и его пассажира с различными травмами доставили в больницу.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, около пяти часов утра 27 ноября автобус БАЗ совершил наезд на 71-летнюю женщину-пешехода на улице Героев Труда в Харькове. Пострадавшая умерла на месте ДТП.