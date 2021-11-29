29.11.2021 11:40 Виталий Хиневич
На Харьковщине автомобиль столкнулся с грузовиком
В Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 28 ноября около 11:40 на автомобильной трассе «Киев – Харьков – Должанский» автомобиль марки «ВАЗ-2104» допустил столкновение с грузовым авто, которое в момент происшествия находилось на проезжей части с включенными аварийными сигналами.
В результате происшествия 27-летнего водителя седана и его пассажира с различными травмами доставили в больницу.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, около пяти часов утра 27 ноября автобус БАЗ совершил наезд
на 71-летнюю женщину-пешехода на улице Героев Труда в Харькове. Пострадавшая умерла на месте ДТП.
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