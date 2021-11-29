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29.11.2021  08:14   Лера Кононова

Новый штамм COVID-19 – омикрон: мифы и реальность

Просторы интернета взорвала новость о новом штамме COVID-19 – омикроне, его опасности и скорости распространения.

Новый штамм COVID-19 – омикрон

В отделении реальности от мифов разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

На самом деле, согласно комментариям ВОЗ, повышенная опасность нового штамма вируса вовсе не доказана. Нет и подтверждений, что он легче передается, тяжелее переносится и что в целом его симптоматика кардинально отличается от прежних штаммов.

Напомним, штамм был выявлен в ЮАР в этом месяце. Из-за большого количества госпитализаций в этой части мира появились заявления о том, что омикрон крайне опасен для человека не столь из-за тяжести болезни, сколько из-за скорости распространения. Однако ВОЗ уверяет, что подобный объем госпитализаций может быть связан просто с большим количеством людей, инфицированных COVID-19 в целом, а потому опасность нового штамма это не доказывает.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, во время пресс-конференции в Риге, в свою очередь, заявила, что в ближайшие 14-21 день ученые специалисты будут собирать информацию о новом штамме. Если его опасность подтвердится, то в течении 100 дней Pfizer изменят свой препарат, адаптируя его под новый штамм.

Кроме того, президент отметила, что Европе стоит четко выполнять карантинные нормы, а также активизироваться по вопросам вакцинации. Ведь по факту вакцинация все еще, даже при условиях нового штамма, облегчает ход болезни и спасает от ее смертельных исходов.

«Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти», - комментируют ситуацию в ВОЗ.  

Учитывая важность вакцинации в Европе поставили вопрос введения бустерной дозы, в особенности для граждан, чей возраст подпадает под категорию 40+. Информацию об этом можно найти на сайте Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

Немало важно, что ЕС считают негативным распространение так называемых «мифов» касательно вирусов, а потому рассматривают вопрос создания Центра по анализу ситуации в сфере пропаганды и гибридных угроз.

 

Тэги:  коронавирус, харьков
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