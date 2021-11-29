29.11.2021 08:41 Рита Парфенова
Аварийное отключение воды в Харькове 29 ноября. Список адресов
В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 29 ноября.
Киевский район:
-
ул. Матюшенко, 7 (п. №2, стояк) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Алчевских (Артема) (ч/с) до 20:00 29 ноября.
Московский район:
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 29 ноября,
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63-а (стояк) до 17:00 29 ноября;
-
пр. Тракторостроителей, 85 (п. №5, стояк) до 20:00 29 ноября.
Немышлянский район:
-
ул. Танкопия, 35/2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29 ноября;
-
пр. Московский, 222-а (п. №2, стояк) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Харьковских Дивизий, 19/2 (п. №2, стояк) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Ферганская, 33-б (п. №4, стояк) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Высокогорная (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
пер. Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
проезд Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
проезд 2-й Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
проезд 3-й Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
проезд 4-й Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
проезд Велозаводский (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Плодородная (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
пер. Плодородный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Подъемная (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
пер. Котельный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
пер. 1-й Плодородный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
проезд 1-й Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Ясеневая (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Котельная (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Танковая (ч/с) до 20:00 29 ноября.
Новобаварский район:
-
въезд Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 29 ноября.
Основянский район:
-
пр. Гагарина, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 29 ноября.
Слободской район:
-
пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк) до 20:00 29 ноября,
-
проезд Садовый, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 ноября,
-
пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №12) до 20:00 29 ноября.
Холодногорский район:
-
ул. Новый Быт, 41 (п. №1, стояк) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Холодногорская, 7 (п. №1) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Алмазная (ч/с) до 20:00 29 ноября,
-
ул. Лукьяновская (ч/с) до 20:00 29 ноября.
Шевченковскоий район:
-
ул. 23 Августа, 59 (стояк) до 20:00 29 ноября,
-
пр. Победы, 52-а (п. №4, стояк) до 20:00 29 ноября,
-
пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 ноября.
Напомним, 28 ноября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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