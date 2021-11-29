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29.11.2021  08:41   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 29 ноября. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 29 ноября.

Киевский район:

  • ул. Матюшенко, 7 (п. №2, стояк) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Алчевских (Артема) (ч/с) до 20:00 29 ноября.

Московский район:

  • ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 29 ноября,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63-а (стояк) до 17:00 29 ноября;
  • пр. Тракторостроителей, 85 (п. №5, стояк) до 20:00 29 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Танкопия, 35/2 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29 ноября;
  • пр. Московский, 222-а (п. №2, стояк) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Харьковских Дивизий, 19/2 (п. №2, стояк) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Ферганская, 33-б (п. №4, стояк) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Высокогорная (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • пер. Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • проезд Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • проезд 2-й Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • проезд 3-й Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • проезд 4-й Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • проезд Велозаводский (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Плодородная (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • пер. Плодородный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Подъемная (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • пер. Котельный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • пер. 1-й Плодородный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • проезд 1-й Высокогорный (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Ясеневая (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Котельная (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Танковая (ч/с) до 20:00 29 ноября.

Новобаварский район:

  • въезд Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 29 ноября.

Основянский район:

  • пр. Гагарина, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 29 ноября.

Слободской район:

  • пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк) до 20:00 29 ноября,
  • проезд Садовый, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 ноября,
  • пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №12) до 20:00 29 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Новый Быт, 41 (п. №1, стояк) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Холодногорская, 7 (п. №1) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Алмазная (ч/с) до 20:00 29 ноября,
  • ул. Лукьяновская (ч/с) до 20:00 29 ноября.

Шевченковскоий район:

  • ул. 23 Августа, 59 (стояк) до 20:00 29 ноября,
  • пр. Победы, 52-а (п. №4, стояк) до 20:00 29 ноября,
  • пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 ноября.


Напомним, 28 ноября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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