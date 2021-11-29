29.11.2021 08:55 Рита Парфенова

Кому в Харькове отключат отопление и горячую воду 26 ноября: адреса

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в Слободском и Киевском районах Харькова до 20:00 29 ноября.



Фото из открытых источников

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на КП ХТС.



В понедельник, 29 ноября, с 8:00 до 20:00 в Слободском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение в 68 жилых домах, 4 детских учреждениях, 2 школах, ограниченных:

пр. Л. Ландау,

пр. П. Григоренко,

ул. Танкопия,

б-р Жасминовый.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на участке тепломагистрали ТМ-67 по ул. Танкопия, 12.

Также 29 ноября с 8:00 до 20:00 в Киевском районе будет отключено отопление в 102 жилых домах, 4 детских комбинатах, 5 школах, 1 лечебном учреждении и горячее водоснабжение в 63 жилых домах, 3 детских комбинатах 1 лечебном учреждении, ограниченных:

пер. 1-й и 2-й Лесопарковский,

ул. Проскуры,

ул. Старошишковская.

Это нужно для проведени работ по установки запорной арматуры по ул. Лесопарковой, 2

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».