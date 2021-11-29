Кому в Харькове отключат отопление и горячую воду 26 ноября: адреса

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в Слободском и Киевском районах Харькова до 20:00 29 ноября.
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на КП ХТС.
В понедельник, 29 ноября, с 8:00 до 20:00 в Слободском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение в 68 жилых домах, 4 детских учреждениях, 2 школах, ограниченных:
Отключение связано с проведением ремонтных работ на участке тепломагистрали ТМ-67 по ул. Танкопия, 12.
Также 29 ноября с 8:00 до 20:00 в Киевском районе будет отключено отопление в 102 жилых домах, 4 детских комбинатах, 5 школах, 1 лечебном учреждении и горячее водоснабжение в 63 жилых домах, 3 детских комбинатах 1 лечебном учреждении, ограниченных:
Это нужно для проведени работ по установки запорной арматуры по ул. Лесопарковой, 2
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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