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29.11.2021  08:55   Рита Парфенова

Кому в Харькове отключат отопление и горячую воду 26 ноября: адреса

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в Слободском и Киевском районах Харькова до 20:00 29 ноября.


Фото из открытых источников

Отключение отопления в Харькове: 26 ноября 2021 года тепла и горячей воды не будет в двух районах

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на КП ХТС.

В понедельник, 29 ноября, с 8:00 до 20:00 в Слободском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение в 68 жилых домах, 4 детских учреждениях, 2 школах, ограниченных:

  • пр. Л. Ландау,
  • пр. П. Григоренко,
  • ул. Танкопия,
  • б-р Жасминовый.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на участке тепломагистрали ТМ-67 по ул. Танкопия, 12.

Также 29 ноября с 8:00 до 20:00 в Киевском районе будет отключено отопление в 102 жилых домах, 4 детских комбинатах, 5 школах, 1 лечебном учреждении и горячее водоснабжение в 63 жилых домах, 3 детских комбинатах 1 лечебном учреждении, ограниченных:

  • пер. 1-й и 2-й Лесопарковский,
  • ул. Проскуры,
  • ул. Старошишковская.

Это нужно для проведени работ по установки запорной арматуры по ул. Лесопарковой, 2

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Тэги:  отопление, отключение воды, харьков
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