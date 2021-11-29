Рождественский пост 2021 года: когда начинается, сколько длится и его правила

Вчера, 28 ноября, начался Рождественский пост, который продлится 40 дней.
Какие традиции включает в себя Рождественский пост и для чего он необходим разбирался корреспондент РЕДПОСТ.
28 ноября стартует и 7 января – заканчивается. Последний день поста ожидаемо припадает на праздник Рождества Христова. Этот пост считается одним из важнейших, хотя и уступает первое место Великому посту. Однако в отличие от первого по важности поста Рождественский пост считается не таким тяжелым. Вероятно, это связано с тем, что в это время позволяется употреблять в пищу рыбу.
Тем, кто желается поститься в этом году, стоит вспомнить, что пост – это не просто очищение организма и не «древняя диета», это очищение души и тела и приведение их к гармонии. На современный лад можно сказать, что это очень длительная медитация, включающая в себя погружение в себя самого, отречение от развлечений и самовозвышения, попытку найти гармонию разума и тела и приведение их к чистоте, гармоничному функционированию.
Немаловажным является не просто ограничить себя в еде, но ограничиться в дурных привычках, нехороших мыслях, отстраниться от внутренней и внешней суеты. Это поможет замедлить темп жизни и сосредоточиться на истинно важных вещах.
Если же ваш дух готов к этому испытанию, стоит испытать и тело. В вопросах еды дело обстоит так:
Важно помнить, что ограничения во время поста могут привести к дефициту белка и железа, а также ряда витаминов. Поэтому в случае, если вы заметили сухость кожи, у вас появились какие-либо высыпания, выпадают волосы или ломаются ногти, или вы в целом чувствуете дискомфорт и недомогание – стоит ослабить пост или вовсе прекратить его!
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