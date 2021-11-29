29.11.2021 09:24 Лера Кононова

Рождественский пост 2021 года: когда начинается, сколько длится и его правила

Вчера, 28 ноября, начался Рождественский пост, который продлится 40 дней.

Какие традиции включает в себя Рождественский пост и для чего он необходим разбирался корреспондент РЕДПОСТ.



28 ноября стартует и 7 января – заканчивается. Последний день поста ожидаемо припадает на праздник Рождества Христова. Этот пост считается одним из важнейших, хотя и уступает первое место Великому посту. Однако в отличие от первого по важности поста Рождественский пост считается не таким тяжелым. Вероятно, это связано с тем, что в это время позволяется употреблять в пищу рыбу.



Тем, кто желается поститься в этом году, стоит вспомнить, что пост – это не просто очищение организма и не «древняя диета», это очищение души и тела и приведение их к гармонии. На современный лад можно сказать, что это очень длительная медитация, включающая в себя погружение в себя самого, отречение от развлечений и самовозвышения, попытку найти гармонию разума и тела и приведение их к чистоте, гармоничному функционированию.



Немаловажным является не просто ограничить себя в еде, но ограничиться в дурных привычках, нехороших мыслях, отстраниться от внутренней и внешней суеты. Это поможет замедлить темп жизни и сосредоточиться на истинно важных вещах.



Если же ваш дух готов к этому испытанию, стоит испытать и тело. В вопросах еды дело обстоит так:

С 28 ноября по 19 декабря в пищу можно употреблять в понедельники горячую еду без масла. Вторники, четверги, субботы и воскресенья порадуют возможностью есть рыбу. Среды и пятницы отданы на сухоядение. В эти дни пищей станет хлеб, воды, исключительно сырые овощи и фрукты, а также небольшое количество сухофруктов, орехов и меда. 20 декабря – 1 января. В этот период вторники и четверги становятся запретными днями для употребления рыбы. 2 января – 6 января. Три дня в неделю нужно будет снова вспомнить о сухоядении, это понедельник, среду и пятницу. Вторник и четверг порадуют возможностью употреблять горячую еду без масла, а суббота и воскресенье – с маслом.

Важно помнить, что ограничения во время поста могут привести к дефициту белка и железа, а также ряда витаминов. Поэтому в случае, если вы заметили сухость кожи, у вас появились какие-либо высыпания, выпадают волосы или ломаются ногти, или вы в целом чувствуете дискомфорт и недомогание – стоит ослабить пост или вовсе прекратить его!

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