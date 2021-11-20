20.11.2021 17:20 Виталий Хиневич

Михайлов день: приметы и обычаи праздника

По церковному календарю 21 ноября православные отмечают день Архангела Михаила, который в народе ещё называют Михайлов День.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Всегда считалось, что в этот день нельзя мыть голову, якобы можно "смыть ум", а также не рассказывать хорошие сны, чтобы они сбылись.

Но главное в этот день нельзя было работать с острыми предметами - шить, резать ножом, пилить, рубить топором и заниматься тяжёлым физическим трудом, особенно в корыстных целях. Считали, что это неуважение к Святому и он может разгневаться. Верили, что человек в этот день за грехи может получить наказание свыше.

Согласно преданию, Архангел Михаил был вождём небесных сил и боролся за добро, к нему всегда обращались с просьбой о защите от зла. Поэтому люди молились перед иконой архистратига Михаила, просили защитить от всего лукавого. Шли в церковь, ставили свечу, искренне благодарили Святого за всё хорошее и служили молебен. Да и сами просто старались быть лучше.

К тому же, в этот день нельзя ссориться и сквернословить, наоборот нужно избегать конфликтов, ведь праздник считался лучшим днём для примирения. Более того, в этот день принято не отказывать в помощи бедным, а помогать и подавать милостыню нуждающимся.

Также считалось, что тот, кто родился 21 ноября, будет в жизни непременно счастливым.

В День Архангела Михаила выясняли, какой будет погода в дальнейшем. Народные приметы дня говорили:

мокрый снег и на деревьях иней - будущий урожай будет хорошим;

дождь - к сухой весне;

густой туман - к оттепели и так до самого зимнего Николая;

ночь ясная - зима будет снежная.

21 ноября День Ангела празднуют - Марта, Марфа, Гавриил, Михаил и Павел.

В Украине 21 ноября также отмечают - День Достоинства и Свободы. А во всём мире - День рыболовства и День приветствий.

Напомним, 20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка. В этот же день, но уже в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь.