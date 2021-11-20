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20.11.2021  16:45   Виталий Хиневич

Из Харькова будут курсировать новые поезда

"Укрзализныця" запускает 19 единиц новых поездов, еще 49 будут курсировать в ускоренном режиме.

Новые поезда в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
 
Отмечается, что компания открыла продажу билетов на поезда нового направления. Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений между областями, в том числе в популярные туристические центры. 
 
Поезд №77/78 Харьков – Мариуполь будет доставлять людей к морю на 2:05 часов быстрее и на 3:29 часа быстрее в обратном направлении.
 
 
Кроме этого будет запущен поезд в горнолыжный курорт. Поезд №15/16 Харьков – Рахов будет курсировать с 12 декабря. 
 
Для желающих попасть на курорт Буковель, также будут запущены поезда с других регионов Украины:
 
  • №130/129 Кременчуг – Ворохта;
  • №125/126 Николаев – Рахов;
  • №25/26 Одесса – Рахов;
  • №95/96 Киев – Рахов;
  • №55/56 Киев – Рахов;
  • №5/6 Мариуполь - Рахов.
 
Напомним, с 10 октября Укрзализныця возобновляет движение поездов в Польшу. Продажа железнодорожных билетов по направлению «Киев-Пшемысль» стартует с 1 октября. На заданном маршруте, будет работать поезд марки «Hyundai Интерсити+».
 
Источник:   Укрзализныця
 Тэги:  южд, билеты, харьков
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