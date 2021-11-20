20.11.2021 16:45 Виталий Хиневич

Из Харькова будут курсировать новые поезда

"Укрзализныця" запускает 19 единиц новых поездов, еще 49 будут курсировать в ускоренном режиме.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что компания открыла продажу билетов на поезда нового направления. Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений между областями, в том числе в популярные туристические центры.

Поезд №77/78 Харьков – Мариуполь будет доставлять людей к морю на 2:05 часов быстрее и на 3:29 часа быстрее в обратном направлении.

Кроме этого будет запущен поезд в горнолыжный курорт. Поезд №15/16 Харьков – Рахов будет курсировать с 12 декабря.

Для желающих попасть на курорт Буковель, также будут запущены поезда с других регионов Украины:

№130/129 Кременчуг – Ворохта;

№125/126 Николаев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№5/6 Мариуполь - Рахов.

Напомним, с 10 октября Укрзализныця возобновляет движение поездов в Польшу. Продажа железнодорожных билетов по направлению «Киев-Пшемысль» стартует с 1 октября. На заданном маршруте, будет работать поезд марки «Hyundai Интерсити+».