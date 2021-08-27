27.08.2021 16:10

Все что нужно: «Укрзалізниця» представила обновленные вагоны (фото, видео)

Подвижной состав будет оснащен кнопками вызова проводника, видеокамерами и новыми туалетами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

На выставке, которая состоялась 27 августа, на 1 платформе Центрального вокзала города Киев, были представлены новые вагоны Крюковского вагоностроительного завода, а также импортные образцы компании Stadler производства Швейцарии.

«Укрзалізниця» представила тестовую модель плацкартного вагона «Ріст».Данная модель оснащена: светодиодными светильниками, электронными информационными табло, установлена пожарная и охранная сигнализация. Кроме этого не забыли оснастить вагоны пандусами и площадками для транспортировки велосипедов.

На данный момент планируют закупить 100 пассажирских вагонов отечественного производителя, также планируют увеличить темпы капитально-ремонтных работ подвижного состава.

Купейные вагоны будут оснащены подачей холодной и горячей воды, системой автономного управления и диагностики электронных систем.

В купе будет задействована кондиционированная вентиляция и водяное отопление. Двери купе будут закрываться на блокиратор с сигнализацией. Помимо этого пассажирам предоставят 4 розетки и 8 портов с USB.

Не забыли и про пассажиров с маленькими детьми, вагоны будут иметь пеленальные столы.

Данные изменения должны сделать путешествия более комфортными и увеличить спрос на пассажирский трансфер «Укрзалізниці».

Ранее РЕДПОСТ сообщал о бесплатных услугах "Укрзалізниці" которые сделают путишествия более комфортными.