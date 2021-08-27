Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Все что нужно: «Укрзалізниця» представила обновленные вагоны (фото, видео)
27.08.2021  16:10   

Все что нужно: «Укрзалізниця» представила обновленные вагоны (фото, видео)

Подвижной состав будет оснащен кнопками вызова проводника, видеокамерами и новыми туалетами.

Новые вагоны "Укрзалізниці"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».
 
На выставке, которая состоялась 27 августа, на 1 платформе Центрального вокзала города Киев, были представлены новые вагоны Крюковского вагоностроительного завода, а также импортные образцы компании Stadler производства Швейцарии. 
 
«Укрзалізниця» представила тестовую модель плацкартного вагона «Ріст».Данная модель оснащена: светодиодными светильниками, электронными информационными табло, установлена пожарная и охранная сигнализация. Кроме этого не забыли оснастить вагоны пандусами и площадками для транспортировки велосипедов.
 
На данный момент планируют закупить 100 пассажирских вагонов отечественного производителя, также планируют увеличить темпы капитально-ремонтных работ подвижного состава.
 
Купейные вагоны будут оснащены подачей холодной и горячей воды, системой автономного управления и диагностики электронных систем.
 
В купе будет задействована кондиционированная вентиляция и водяное отопление. Двери купе будут закрываться на блокиратор с сигнализацией.  Помимо этого пассажирам  предоставят 4 розетки и 8 портов с USB.
 
Не забыли и про пассажиров с маленькими детьми, вагоны будут иметь пеленальные столы. 
 
Данные изменения должны сделать путешествия более комфортными и увеличить спрос на пассажирский трансфер «Укрзалізниці».
 

Ранее РЕДПОСТ  сообщал о бесплатных услугах "Укрзалізниці" которые сделают путишествия более комфортными.

Источник:   Сегодня
 Тэги:  укрзалізниця
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.08 Культура и Туризм Бесплатные услуги в украинских поездах, о которых вы не знали 06.05 Криминал и происшествия Пресечено хищение бюджетных средств на АО «Укрзалізниця» 22.04 Экономика и промышленность «Электротяжмаш» займется обновлением подвижного состава «Укрзалізниці»
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 