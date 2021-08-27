27.08.2021 15:40

Теннис. Почетная харьковчанка в двух шагах от чемпионского титула в США (видео)

Харьковчанка Элина Свитолина "вынесла" соперницу, с которой ранее не справлялась и вышла в полуфинал турнира в Чикаго.

Как сообщает РЕДПОСТ , лидер теннисного рейтинга Украины Элина Свитолина не оставила шансов сопернице в матчее за вход в чевтрку сильнейших на хардовом турнире в Чикаго.

Харьковчанка, являясь первой ракеткой на турнире в США, встречалась с седьмой в посеве француженкой Кристиной Младенович и одеражала уверенную победу, отдав сопернице лишь оди гейм - 6:1, 6:0.

Напомним, ранее Элина дважды на том же жестком покрытии в Турции и Китае в 2011 и 2019 годах уступила Кристине.

Тепрь счет личных встреч - 1:2 в пользу Младенович.

"Это был хороший матч в моем исполнении. С самого начала я была сконцентрирована, заставляла Кристину работать на корте. Первые несколько геймов были сыграны на высоком уровне, потом я сделала брейк и после 2:1 для меня все стало намного легче. Я заиграла лучше, более раскованно. Очень довольна своим выступлением сегодня", - прокомментировала свое выступление Свитолина.

В полуфинале почетная харьковчанка сыграет против Ребекки Петерсон из Швеции (№59 WTA).

В предыдущем матче соперница шведки чешка Тереза Мартинцова в третьем сете снялась с матча.

Ранее Элина и Ребекка на корте не встречались.

Напомним, ранее мы писали о выходе Элины Свитолиной в четвертьфинал турнира в США.