26.08.2021 14:58

Теннис. Харьковчанку Свитолину ожидает эпичная рубка в четвертьфинале турнира в США (видео)

Одержав победу в не самой простой игре над француженкой Феоной Ферро, харьковчанка встретится с ее землячкой в восьмерке сильнейших.



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Как сообщает РЕДПОСТ, лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина вышла в восьмерку сильнейших хардового турнира в Чикаго.

В ходе первого сета встречи Элины Свитолиной с Феоной Ферро из Франции обе теннисистки щедро уступали геймы на своих подачах. В итоге, упустив три своих подачи и взяв четыре брейка, Элина выиграла сет со счето 6:4.

Во второй партии обменявшись брейками в первых двух геймах, девушки не уступают своих подач, идя вровень. Наконец, харьковчанка переломила ситуцию, реализовав брейк-поинт - 5:4 и в решающем гейме доводит встерчу до победного конца - 6:4.

Итог -победа Элины Свитолиной 6:4 6:4.

Теперь почетная харьковчанка схлестнется с еще одной француженкой - Кристиной Младенович.

Счет встреч теннисисток - 2:0 в пользу Младенович

Обе встречи прошли на харде - в Турции в 2011 голу и Китае 2019. При этом китайский матч был настоящей рубкой теннисисток.

Напомним, ранее мы писали о том, что почетная харьковчанка, первая ракетка Украины Элина Свитолина победила Елену Рыбакину в матче за бронзу на Олимпиаде в Токио.