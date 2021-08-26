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26.08.2021  15:38   

Пожар на ХТЗ: сгоревшую квартиру в Харькове могли поджечь (фото)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на ХТЗ в Харькове произошел пожар.

Загорелась квартира на втором этаже по Александровскому проспекту 136/8. 

Очевидцы сообщают, что квартиру мог поджечь местный наркоман, выпрыгнувший со второго этажа и сбежавший.
 
Пожарные оперативно приехали и все потушили.
 
Пожар Харьков: Сгорела квартира на Александровском проспекте, возможен поджог
 
Пожар Харьков: Сгорела квартира на Александровском проспекте, возможен поджог
 
Напомним, ранее мы писал о пожаре  от удара молнии в частном доме.
Тэги:  пожар, хтз, харьков, квартира, огонь, поджог
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