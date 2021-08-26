Пожар на ХТЗ: сгоревшую квартиру в Харькове могли поджечь (фото)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 26 августа Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 27 августа С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром, днем, вечером – кратковременные дожди, грозы. Температура снизится на несколько градусов.