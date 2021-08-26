Убил, выпил - в тюрьму: в Харькове парень убил свою тещу и вынес весь алкоголь

26.08.2021 16:05

Правоохранители подозревают 18-летнего парня в жестоком убийстве матери своей жены.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

По информации правоохранителей, вечером 25 августа к ним обратился местный житель и сообщил, что в одном из кафе обнаружил труп своей тещи.

Прибыв на место преступления сотрудники полиции обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове.

В ходе осмотра помещения выяснилось, что из заведения исчезло большое количество алкогольных напитков и украдена вся выручка.

По итогу следственных мероприятий правоохранители установили личность мужчины, причастного к преступлению. Им оказался сам заявитель.

Во время допроса подозреваемый пояснил, что в ходе конфликта с женщиной он нанес ей многочисленные удары по голове тупым предметом и множественные ножевые ранения.

Вещественные доказательства были изъяты. На данный момент продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.