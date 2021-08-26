Убил, выпил - в тюрьму: в Харькове парень убил свою тещу и вынес весь алкоголь

Правоохранители подозревают 18-летнего парня в жестоком убийстве матери своей жены.
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Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром, днем, вечером – кратковременные дожди, грозы. Температура снизится на несколько градусов.
26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке.
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