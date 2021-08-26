Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Убил, выпил - в тюрьму: в Харькове парень убил свою тещу и вынес весь алкоголь
26.08.2021  16:05   

Убил, выпил - в тюрьму: в Харькове парень убил свою тещу и вынес весь алкоголь

Правоохранители подозревают 18-летнего парня в жестоком убийстве матери своей жены.

Парень в Харькове убил тещу
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.
 
По информации правоохранителей, вечером 25 августа к ним обратился местный житель и сообщил, что в одном из кафе обнаружил труп своей тещи.
 
Прибыв на место преступления сотрудники полиции обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове.
 
В ходе осмотра помещения выяснилось, что из заведения исчезло большое количество алкогольных напитков и украдена вся выручка.
 
По итогу следственных мероприятий правоохранители установили личность мужчины, причастного к преступлению. Им оказался сам заявитель.
 
Во время допроса подозреваемый пояснил, что в ходе  конфликта с женщиной он нанес ей многочисленные удары по голове тупым предметом и множественные ножевые ранения. 
 
Вещественные доказательства были изъяты. На данный момент продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о квартиранте, который убил хозяйку квартиры топором.

 

Источник:   Департамент уголовного розыска ГУНП в Харьковской области
 Тэги:  харьков, убийство
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