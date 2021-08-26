26.08.2021 16:27

В Харькове на Салтовке поймали пьяного водителя (фото)

За ночь патрульные Харькова задержали семь водителей во хмелю.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Патрульную полицию, за ночную смену копы выявили семь водителей, которые пьяными управляли автомобилями.

Так, на улице Гвардейцев Широнинцев стражи порядка остановили Skoda. В ходе общения стало понятно, что водитель пьян. Мужчина прошел освидетельствование на месте остановки, результат которого составил 1,46 промилле.

Автолюбитель согласился с результатом обзора, поэтому полицейские составили на него административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортных средством в состоянии алкогольного опьянения).

Патрульные напоминают об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения

на гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ждет административная ответственность в виде штрафа 17 000 гривен и лишение права управления автомобилем на 1 год если водитель вдруг нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 34 000 гривен и лишение права управления на 3 года в случае, если руководитель третий раз за год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 51 000 гривен и лишение права управления на 10 лет. Патрульная полиция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом!

Напомним, ранее мы писали о ДТП с пьяной наездницей, влетевшей в трамвай.