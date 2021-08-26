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26.08.2021  16:27   

В Харькове на Салтовке поймали пьяного водителя (фото)

За ночь патрульные Харькова задержали семь водителей во хмелю.


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ДТП Харьков: В Харькове за ночь поймали семь пьяных водителей
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, за ночную смену копы выявили семь водителей, которые пьяными управляли автомобилями.
 
Так, на улице Гвардейцев Широнинцев  стражи порядка остановили Skoda. В ходе общения стало понятно, что водитель пьян. Мужчина прошел освидетельствование на месте остановки, результат которого составил 1,46 промилле. 
 
Автолюбитель согласился с результатом обзора, поэтому полицейские составили на него административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортных средством в состоянии алкогольного опьянения).
 
Патрульные напоминают об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения 
 
  1.  на гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ждет административная ответственность в виде штрафа 17 000 гривен и лишение права управления автомобилем на 1 год 
  2.  если водитель вдруг нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 34 000 гривен и лишение права управления на 3 года 
  3.  в случае, если руководитель третий раз за год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 51 000 гривен и лишение права управления на 10 лет. Патрульная полиция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом!

Напомним, ранее мы писали о ДТП с пьяной наездницей, влетевшей в трамвай.

 

Тэги:  пьяный за рулем, поймали, харьков, остановили, задержали
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