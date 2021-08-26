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26.08.2021  17:07   Дмитрий Колоней

Помогите найти: Под Харьковом пропал мужчина со шрамом (фото)

Под Харьковом больше месяца ищут 36-летнего Романа Славинского.


//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, 23 июля 2021 года из своего дома в селе Серго Красноградского (ранее Кегичевского) района вышел Роман Славинский - худощавый мужчина в коричневой рубашке, черных спортивных штанах и черных кроссовках и пропал.

Рост мужчины 175-180 см.

Особые приметы: шрам в виде вмятины в затылочной части головы.   

При наличии информации просьба звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове по дороге домой пропал невысокий мужчина.

Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, поиск людей, шрам, красноград, серго
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