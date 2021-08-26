26.08.2021 17:31

В Харькове мошенники разыгрывали несуществующие билеты в зоопарк

На странице в социальной сети мошенники разместили информацию о розыгрыше сертификатов на посещение Харьковского зоопарка.

Как сообщает РЕДПОСТ , фейковый аккаунт зоосада в Instagram размещал постеры с несуществующим конкурсом. Для участия в нем пользователям нужно было подписаться на страницу мошенников, пролайкать три первые публикации и отметить в комментарии друга.

Журналист нашего издания решил выяснить, удалось ли победителям получить долгожданные билеты в обновленный зоопарк. В социальных сетях он нашел двух «победительниц» так называемого розыгрыша. В сториз девушка сетует на то, что после оглашения ее победителем, на странице фейкового аккаунта зоопарка вместо билетов получила «бан».

Другая обманутая участница в переписке с нами рассказала, что схожая ситуация случилась и с ней. Билетов в зоопарк она так и не получила.

Сотрудники же зоосада обращают внимание граждан, что все их странички в социальных сетях привязаны к официальному сайту Харьковского зоопарка.

Напомним, новый вид мошенничества появился в мессенджере Telegram. Неизвестные просят от имени ваших знакомых одолжить немного денег.