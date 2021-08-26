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26.08.2021  17:31   

В Харькове мошенники разыгрывали несуществующие билеты в зоопарк

На странице в социальной сети мошенники разместили информацию о розыгрыше сертификатов на посещение Харьковского зоопарка.

Фейковые билеты в Харьковский зоопарк
 
Как сообщает РЕДПОСТ, фейковый аккаунт зоосада в Instagram размещал постеры с несуществующим конкурсом. Для участия в нем пользователям нужно было подписаться на страницу мошенников, пролайкать три первые публикации и отметить в комментарии друга. 
 
Журналист нашего издания решил выяснить, удалось ли победителям получить долгожданные билеты в обновленный зоопарк. В социальных сетях он нашел двух «победительниц» так называемого розыгрыша. В сториз девушка сетует на то, что после оглашения ее победителем, на странице фейкового аккаунта зоопарка вместо билетов получила «бан».
 
Другая обманутая участница в переписке с нами рассказала, что схожая ситуация случилась и с ней. Билетов в зоопарк она так и не получила. 
 
Мошенники разыграли фейковые билеты в Харьковский зоопарк В Харькове разыграли фейковые билеты в зоопарк  
 
Сотрудники же зоосада обращают внимание граждан, что все  их странички в социальных сетях привязаны к официальному сайту Харьковского зоопарка.
 
Напомним, новый вид мошенничества появился в мессенджере Telegram. Неизвестные просят от имени ваших знакомых одолжить немного денег.
 
Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  харьков, зоопарк, мошенники
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