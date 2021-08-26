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26.08.2021  17:49   

В Харькове перекрыто движение по улице Садовой

Движение машин запрещено из-за реконструкции нежилого здания в многофункциональное строение по адресу ул. Садовая, 7.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, планируется 9-этажное здание с двухуровневым паркингом. Решение о реокнтрукции было принято Харьковским городским советом.
 
Рядом с планируемым зданием также находится известный дом Сурукчи, частым гостем в котором был артист Шаляпин. Согласно плану властей дом не пострадает, даже будет реставрирован, и станет частью архитектурной задумки. 
 
Движение для пешеходов по улице Садовой полностью открыто.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на Рогань запустят троллейбусный маршрут в ответ на петицию на горсовете.

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Тэги:  движение, запрет, харьков, реконструкция
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