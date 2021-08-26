26.08.2021 17:49

В Харькове перекрыто движение по улице Садовой

Движение машин запрещено из-за реконструкции нежилого здания в многофункциональное строение по адресу ул. Садовая, 7.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , планируется 9-этажное здание с двухуровневым паркингом. Решение о реокнтрукции было принято Харьковским городским советом.

Рядом с планируемым зданием также находится известный дом Сурукчи, частым гостем в котором был артист Шаляпин. Согласно плану властей дом не пострадает, даже будет реставрирован, и станет частью архитектурной задумки.

Движение для пешеходов по улице Садовой полностью открыто.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Рогань запустят троллейбусный маршрут в ответ на петицию на горсовете.

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