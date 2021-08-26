26.08.2021 13:44 Рита Парфенова

На Рогань запустят троллейбусный маршрут в ответ на петицию на горсовете

В Харькове ввобдится троллейбусный маршрут № 54 «ул. 12 Апреля – железнодорожная станция «Рогань»



//gortransport.kharkov.ua

С 27 августа в Харькове вводится в действие троллейбусный маршрут № 54 «ул. 12 Апреля – железнодорожная станция «Рогань», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на департамента инфраструктуры горсовета.

Его вводят на основе изучения потребностей жителей города Харькова с целью улучшения качества пассажироперевозок, сообщили в департаменте.



Троллейбус № 54 будет ходить так: разворотный круг «ул. 12-го Апреля» – пр. Московский (ст. м/ «Индустриальная») – ул. Роганская – железнодорожная станция «Рогань».

На маршруте будут следующие остановки: «Ул. 12 Апреля», «Ст. метро «Индустриальная», «18-я поликлиника», «Бульвар Ивана Каркача», «Ул. Мохначанская», «Ул. Гурьевская», «Ул. Грицевца», «Ул. Граковская», «ул. Луи Пастера», «Роганская» (ул. Зубарева), «Ул. Горловская», «Пивзавод», «Железнодорожная станция «Рогань».

Ранее на сайте горсовета была зарегистрирована петиция, в которой харьковчане просили продлить маршрут 45-го троллейбуса до железнодородной станции «Рогань».

"Обращаются к вам жители поселка Докучаевское и уч.городка ХНАУ им. Докучаева с просьбой продлить маршрут № 45 или изменить один из двух новых маршрутов №№ 51; 52, а также запустить обновленный маршрут «Разворотный круг 12 Апреля" – разворотный круг Железнодорожная станция Рогань» - разворотный круг 12 Апреля». Как показал первый локдаун, нам добраться в город, кроме 304 автобуса, было нечем, а машины на 1200 маршруте не соответсвуют пассажиропотоку и, тем более, технике безопасности", - сказано в тексте петиции.

Напомним, в конце июля 2021 года в Роганский жилмассив пустили два новых троллейбусных маршрута №№51, 52, на которых работают троллейбусы PTS с автономным ходом.