Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Помогите найти: В Харькове по дороге домой пропал невысокий мужчина (фото)
23.08.2021  18:07   

Помогите найти: В Харькове по дороге домой пропал невысокий мужчина (фото)

В Харькове и пригороде 20 дней разыскивают 31-летнего Михаила Ярмоленко.


//facebook.com

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, невысокий (160-165 см.) житель села Колодязное Купянского района Михаил Ярмоленко, среднего телосложения с короткими темными волосами, в серо-зеленом теплом спортивном костюме и кроссовках 3 августа 2021 года вышел из дома по Волонтерской улице на Холодной горе и пропал.      

При себе мужчина имел мобильный телефон.

Особые приметы - шрам на подбородке, под левым глазом - скопление красных родинок.

При наличии информации, звонить по телефонам: 068-777-0-112 или 102. 

 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове пропал 64-летний мужчина со шрамами.
Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.08 Криминал и происшествия Помогите найти: под Харьковом пропал мужчина (фото) 12.08 Криминал и происшествия Помогите найти: под Харьковом вышел из дома и пропал мужчина (фото) 11.08 Криминал и происшествия Пропавший в Харькове мужчина найден через два месяца поисков
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 