Помогите найти: В Харькове по дороге домой пропал невысокий мужчина (фото)

В Харькове и пригороде 20 дней разыскивают 31-летнего Михаила Ярмоленко.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, невысокий (160-165 см.) житель села Колодязное Купянского района Михаил Ярмоленко, среднего телосложения с короткими темными волосами, в серо-зеленом теплом спортивном костюме и кроссовках 3 августа 2021 года вышел из дома по Волонтерской улице на Холодной горе и пропал.
При себе мужчина имел мобильный телефон.
Особые приметы - шрам на подбородке, под левым глазом - скопление красных родинок.
При наличии информации, звонить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
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