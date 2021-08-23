23.08.2021 18:07

Помогите найти: В Харькове по дороге домой пропал невысокий мужчина (фото)

В Харькове и пригороде 20 дней разыскивают 31-летнего Михаила Ярмоленко.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, невысокий (160-165 см.) житель села Колодязное Купянского района Михаил Ярмоленко, среднего телосложения с короткими темными волосами, в серо-зеленом теплом спортивном костюме и кроссовках 3 августа 2021 года вышел из дома по Волонтерской улице на Холодной горе и пропал.

При себе мужчина имел мобильный телефон.

Особые приметы - шрам на подбородке, под левым глазом - скопление красных родинок.

При наличии информации, звонить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове пропал 64-летний мужчина со шрамами.