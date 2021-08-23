Главная Новости Харькова Культура и Туризм Как проходит подготовка к вечернему празднованию Дню города на Стрелке
23.08.2021  17:23   

Как проходит подготовка к вечернему празднованию Дню города на Стрелке

На сцене на воде настраивается оборудование. Стрелка звучит голосами сотен людей, которые на ней отдыхают. Но совсем скоро тут будут звучать песни концерта.


РЕДПОСТ
А пока развлечением харьковчан является ярмарка еды, которая обосновалась здесь же. Большое количество заведений приехали сюда, чтобы вкусно накормит горожан, и те с удовольствием пользуются возможностью. 
 
Кроме того, сегодня тут отдыхают, уютно уместившись на газонах, хотя ходить по ним и запрещено, не то, чтобы лежать. Но в день города, думают харьковчане, можно. Город ощущает единство и свободу. Это огромная семья, которая вышла сегодня на прогулку. Вкусная еда, зелёная трава, прокат самокатов, детская зона, возможность покататься на лодках, чтобы доволен был каждый.
 
 
Наопним, ранее мы писали о том, куда можно сходить в Харькове на День Независимости 24 августа.
 

Фотогалерея

Тэги:  день города, празднование, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 ВИДЕО Красивый город: Как выглядит Кафедральный собор Святых Жён Мироносиц (видео) 23.08 ВИДЕО Как харьковчане проводят День города (видео) 23.08 Общество Главная улица Харькова превратилась в пешеходную
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 