23.08.2021 17:23

Как проходит подготовка к вечернему празднованию Дню города на Стрелке

На сцене на воде настраивается оборудование. Стрелка звучит голосами сотен людей, которые на ней отдыхают. Но совсем скоро тут будут звучать песни концерта.



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А пока развлечением харьковчан является ярмарка еды, которая обосновалась здесь же. Большое количество заведений приехали сюда, чтобы вкусно накормит горожан, и те с удовольствием пользуются возможностью.

Кроме того, сегодня тут отдыхают, уютно уместившись на газонах, хотя ходить по ним и запрещено, не то, чтобы лежать. Но в день города, думают харьковчане, можно. Город ощущает единство и свободу. Это огромная семья, которая вышла сегодня на прогулку. Вкусная еда, зелёная трава, прокат самокатов, детская зона, возможность покататься на лодках, чтобы доволен был каждый.

Наопним, ранее мы писали о том, куда можно сходить в Харькове на День Независимости 24 августа.

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