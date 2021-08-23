Как проходит подготовка к вечернему празднованию Дню города на Стрелке

На сцене на воде настраивается оборудование. Стрелка звучит голосами сотен людей, которые на ней отдыхают. Но совсем скоро тут будут звучать песни концерта.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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